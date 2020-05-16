شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: نستهدف التوسع فى تمويل مشروعات زراعية ضمن برنامج فرصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اجتماعًا بفريق مشروع فرصة وعدد من الجهات الشريكة للمشروع منها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وبرنامج الغذاء العالمى ومنظمة الفاو ومؤسسة " كير" العالمية.

واستعرض الدكتور عاطف الشبراوى مستشار برنامج فرصة ما تحقق فى البرنامج خلال الأشهر الماضية وكذلك أوجه التعاون مع الشركاء فى كافة المجالات والتوجهات التى تتبناها الوزارة من خلال البرنامج الذى يركز على مساعدة الفئات التى تقع تحت مظلة الحماية الاجتماعية فى التحول من الحماية إلى الانتاج.

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كما تم استعراض خطط برنامج فرصة فى تنمية مشروعات التمكين الاقتصادى فى القطاع الزراعى والاتجاه لتمويل مشروعات انتاج حيوانى وزراعى وتمويل الصناعات الصغيرة فى القطاع الزراعى وتنمية الثروة الحيوانية وضمان الامن الغذائى بجانب التمكين الاقتصادي.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بوضع استراتيجية للتوسع فى دعم المشروعات المرتبطة بالقطاع الزراعى والثروة الحيوانية وخاصة سلاسل القيمة والوحدات الانتاجية بالتعاون مع كل الشركاء أصحاب الخبرات فى هذا المجال وخاصة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لافته أن الوزارة فى طريقها لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة للتعاون فى تمويل ودعم مبادرات متطورة فى عدد من المحافظات خلال الفترة القادمة .

وأكدت القباج ضرورة تعميق الشراكة مع المنظمات الدولية العاملة فى هذا القطاع للاستفادة من خبراتها ودعمها فى الجوانب الفنية والاطلاع على تجارب دول العالم فى تمويل المشروعات الصغيرة فى القطاع الزراعى.