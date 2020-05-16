شكرا لقرائتكم خبر عن مع المالكي.. أقصر الطرق لتضمن مغفرة الله لذنوبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار شهر رمضان المبارك تلتقون والداعية الشيخ أحمد المالكى، الباحث الشرعى بالأزهر الشريف، وحلقات يومية تدور حول فضل رمضان وأهمية الدعاء وآدابه، وفضل الذكر ، وهل الذكر منحصر في التسبيح والتحميد فقط ؟، وكيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى حلاوة العبادة، وماذا يفعل من غلبته الهموم؟ هذا بجانب الرد على عدد من الأسئلة المتعلقة برمضان والصيام والوباء المنتشر الآن (فيروس كورونا).

وقال الشيخ أحمد المالكى الباحث الشرعى بمشيخة الأزهر الشريف، إن الكثير يرجو الله أن يغفر ذنوبه، ومن يريد أن يغفر الله له الذنوب فعليك أن تغفر للناس وتصفح عنهم حتى يغفر الله لك.

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