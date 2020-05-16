شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف تفاصيل الشحنة الثالثة الصينية لـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة، إنه تم استلام الشحنة الثالثة من المستلزمات الطبية الصينية وسيتم توزيع تلك المستلزمات على مستشفيات العزل، والصدر، والحميات، بجميع محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن هذه المساعدات تعكس قوة وترابط العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيدًا بتجربة الصين وماقامت به للتغلب على فيروس كورونا المستجد فى فترة وجيزة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، أن الشحنة تحتوي على 150 ألف كمامة عالية الكفاءة "N95".

وأوضح أنها تحتوى أيضًا على مليون كمامة عادية، و70 ألف قفاز طبى، و70 ألف بدلة واقية، و70 ألف كاشف الحرارة.

وأشار إلى أنها احتوت على ألف ترمومتر حرارى، لافتًا إلى أن الشحنة تزن حوالى 30 طنا تقريبًا، وأنها من أكبر الشحنات التي وصلت للبلاد.

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كما قال لياو ليتشيانج، السفير الصيني في القاهرة، إنه سعيد جدًا لحضور مراسم تسليم الشحنة الثالثة من المستلزمات الطبية التي تقدمها الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية.

وأضاف لياو ليتشيانج، أنه في الفترة السابقة عندما كانت الصين في ذروة الأزمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، كان هناك تعاون كامل من مصر معها.

كانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن استقبال شحنة ثالثة من المساعدات الطبية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، هدية من الصين إلى مصر وذلك فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمواجهة فيروس كورونا.

وفى هذا الصدد وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الشكر لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبًا على هديتها لمصر للمرة الثالثة، مؤكدة على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأوضحت الوزارة أنه حضر مراسم استلام الشحنة، كل من الدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، نائبا عن وزيرة الصحة والسكان، والسفير الصينى بالقاهرة "لياو ليتشيانج"، والدكتور هانى سليم، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية.