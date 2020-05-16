شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن كراكة قناة السويس الأضخم في الشرق الأوسط.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أمس الجمعة، تدشين الكراكة "مهاب مميش" الأضخم في الشرق الأوسط، بترسانة IHC الهولندية، المصنفة كأكبر ترسانة عالمية متخصصة في مجال بناء الكراكات، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور المهندس صلاح أبو مسلم عضو مجلس إدارة، مدير إدارة التموين، والمهندس السيد عسكر عضو مجلس إدارة الهيئة، مدير إدارة الكراكات، كما حضر المراسم من موقع التدشين كل من " Tom Van Heijningen" المدير التنفيذي للمشروع بالشركة الهولندية، والمهندس أحمد فاروق إبراهيم رئيس اللجنة المكلفة بالإشراف على بناء الكراكة بالهيئة.

ويقدم ”الخليج 365”، 10 معلومات عن الكراكة "مهاب مميش"، الأضخم في الشرق الأوسط.

- تعد الكراكة "مهاب مميش"، الأضخم في الشرق الأوسط.

- تم إنزال الكراكة من الحوض العائم بالترسانة الهولندية إلى المياه، لتبدأ مرحلة استكمال تركيب المعدات على الكراكة، يليها تجارب الرصيف والبحر في هولندا.

- الكراكة الجديدة نقلة نوعية لتلبية الحاجة الماسة لتوطين تكنولوجيا التكريك المتطورة بقناة السويس، وتنفيذ المشروعات القومية المختلفة وأبرزها الخطة القومية لتطوير الموانئ وتطهير البحيرات.

- المواصفات الفنية للكراكة تلائم العمل في القناة والمشروعات القومية المختلفة في الوقت الحاضر ومستقبلاً.

-يصل أقصى عمق حفر للكراكة 35 مترًا، كما أنها تمتاز بقدرة حفار عالية.

- الكراكة الجديدة مزودة بأحدث أنظمة التحكم والسلامة والأمان طبقًا لأحدث معايير هيئات الإشراف الدولية.

- الطول الكلي للكراكة يبلغ147.4مترًا، وعرضها 23 مترًا، بعمق 7.70متر، وغاطس 5.50 متر.

- تعمل الكراكة الجديدة بإنتاجية 3600 متر مكعب من الرمال/الساعة على طول 4كم.

- تعاقدت قناة السويس مع الجانب الهولندى على بناء كراكتين جديدتين، ويشمل التعاقد لأول مرة توريد محاكي متقدم لتدريب الأطقم الفنية على العمل بالكراكات.

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- تعاقدت قناة السويس مع الجانب الهولندى على توريد كراكة حفار صغيرة Beaver 45 والتي سيتم تركيبها وتصنيع مثيلاتها في ترسانة بورسعيد البحرية.

الكراكة الأضخم في الشرق الأوسط

الفريق ربيع يشهد تدشين الكراكة الأضخم في الشرق الأوسط