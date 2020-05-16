"كله بالسالب".. تأثير كورونا على النمو العالمى.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأثيرات كبيرة طالت نمو الاقتصاد العالمى فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كشفت عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استنادًا على تقديرات المؤسسات الدولية. ونستعرض من خلال الإنفو جراف التالى تأثير كورونا على النمو العالمى حسب تقديرات المؤسسات الدولية.. صندوق النقد الدولى صندوق النقد الدولى قبل فيروس كورونا (3.3%) بعد تفشى فيروس كورونا (-3%) أوكسفورد إيكونوميكس أوكسفورد إيكونوميكس قبل فيروس كورونا (3.1%) بعد تفشى فيروس كورونا (-2.8%) Advertisements كابيتال إيكونوميكس كابيتال إيكونوميكس قبل فيروس كورونا (2.8%) بعد تفشى فيروس كورونا (-3.3%) مؤسسة فيتش مؤسسة فيتش قبل فيروس كورونا (2.5%) بعد تفشى فيروس كورونا (-1.9%) معهد التمويل الدولى معهد التمويل الدولى قبل فيروس كورونا (2.6%) بعد تفشى فيروس كورونا (-2.8%)

كله بالسالب.. تأثير كورونا على النمو العالمي

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