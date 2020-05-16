شكرا لقرائتكم خبر عن طقس شديد الحرارة غدا وأمطار رعدية جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 42 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة ، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف أيضا ، و على شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وأشارت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة ، تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول .

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد بالقاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجات، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.

ويشهد اليوم السبت، ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس حار والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

كما يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف أيضا ، و على شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .