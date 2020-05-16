شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الموجة شديدة الحرارة تستمر لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 43 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد وتتعرض لها كافة الأنحاء بالجمهورية متوقع أن تستمر لنهاية الأسبوع الجارى .

وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة مع نهاية الأسبوع لـ43 درجة .

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود فرص أمطار خفيفة اليوم وغدا على القاهرة تكون متوسطة ورعدية أحيانا شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

ويشهد اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس حار والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

Advertisements

كما توقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا .

وليلا يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف أيضا، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة، تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.