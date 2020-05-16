فيديو.. كتالوج التعايش مع كورونا.. ما هى طرق التكيف مع الوباء؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة خطة التعايش مع الفيروس، وأصبحت ضوابط ذلك التعايش أمورًا ملزمة فما هي طريقة التكيف مع الأمر؟. تعود على ارتداء الكمامة "دون زهق" واجعل من بيتك "صالة جيم" صغيرة ولا تنتظر فتح المقاهى والكافيهات وتعود على حياتك بدونها، كما أن السينمات مستمرة في الغلق فاشترك في تطبيقات المشاهدة الإلكترونية والمدارس والجامعات والحضانات مستمرة في الغلق فدرب نفسك وأبناءك على التعلم الإلكترونى.
وأيضا قاعات الاحتفالات والأفراح مستمرة في الغلق فلا تؤجل مناسباتك واحتفل في المنزل وتعود على إجراءات كشف الحرارة والتطهير لأنها ستصبح جزءًا من حياتك، ويبدو أن السفر والرحلات مؤجلة فلا تعشم نفسك بالسفر قريبًا وتعود على إجراءات الوقاية والتطهير بالمنزل لحماية الأطفال وكبار السن، وأخيرا خطر كورونا لن يختفى قريبًا فعود نفسك على التعايش الآمن.
ونتعرف من خلال الفيديو التالى على طرق التعايش مع فيروس كورونا..
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