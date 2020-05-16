محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح منتجات كعك وبسكويت العيد من خلال فروع منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة وفروع الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحددت المجمعات الأسعار وفقا للنوع وبما يتناسب مع المواطن. 1- كيلو البسكويت نشادر بسعر 50 جنيها وبسكويت لوكس 80 جنيها. 2- كيلو الكعك السادة 60 جنيها. 3- الكعك بالملبن 65 جنيها للكيلو. 4- الكعك بالمكسرات 85 جنيها للكيلو. 5- كيلو بيتى فورعادي 65 جنيها وبيتي فور لوكس 85 جنيها. 6- غريبة سادة 75 جنيها للكيلو وغريبة باللوز 85 جنيها. Advertisements 7- العلب المُشكلة "كعك سادة وبسكويت" علبة 1 كيلو بـ 55 جنيه. 8- علبة 2 كيلو مشكل "كعك سادة وبسكويت وبيتي فور وغريبة " بـ 125 جنيها، وعلبة 3 كيلو بـ 185 جنيها وعلبة 5 كيلو بـ 310 جنيها. 9- نسبة خصم لطلبت الجملة حتى 5 أطنان بنسبة 10% وما يزيد عن ذلك نسبة 15%. 10- طرح علب مميزة مشكل بسعر العلبة واحد كيلو "كعك مكسرات، بسكويت لوكس" بسعر 80 جنيها. 11- عبلة 2 كيلو مشكل مميزة "كعك مكسرات، بيتي فور لوكس، بسكويت لوكس، وغريبة لوز" بسعر 170 جنيها. 12- علبة حجم 3 كيلو مشكل "كعك مكسرات، وبيتي فور لوكس، بسكويت لوكس، وغريبة لوز".

13- علبة 5 كيلو مشكل "كعك مكسرات، وبيتي فور لوكس، وبسكويت لوكس، وغريبة لوز" بسعر 420 جنيها.

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كانت هذه تفاصيل خبر يبدأ بـ60 جنيها.. نشر أسعار كعك العيد بمجمعات التموين الاستهلاكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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