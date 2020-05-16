اليوم.. مدبولي يشهد إطلاق مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إطلاق صندوق "تحيا مصر" للمرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة" تأتي المبادرة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهي أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية في المنطقة.

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