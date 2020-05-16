400 شجرة على نصف قيراط.. ضبط مزارع حول أرضه لزراعة البانجو في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بأسيوط، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وزراعتها بداخل قطعة أرض ملكه. كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط، أفادت بقيام (مزارع – مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية مسجلة") بالإتجار في المواد المخدرة وزراعتها بداخل قطعة أرض زراعية ملكه. Advertisements عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم، والمضبوطات التالية، قطعة أرض مساحتها (نصف قيراط) داخل أرض زراعية خاصته منزرعة بنبات البانجو المخدر وبها حوالى (400 شجرة تقريباً)، وكمية من نبات البانجو المطبوخ وزنت (كيلو جرام)، وكمية من بذور نبات البانجو المخدر وزنت (كيلو جرام). بندقية خرطوش و10 طلقات لذات العيار. بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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