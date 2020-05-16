"الأموال العامة": ضبط تحويلات مالية غير مشروعة بقيمة مليون و896 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تواصل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط قضية "تحويلات مالية غير مشروعة"، ضبط فيها "شخص"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (120000 مائة وعشرون ألف دولار أمريكي) بما يعادل (189600– مليون وثمانمائة وستة وتسعون ألف جنيه مصري) تم ضبطها مستندياً.