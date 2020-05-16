بالقانون.. ماذا ينتظر مودة الأدهم حال إحالتها للمحاكمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

وجهت النيابة العامة للمتهمة مودة الأدهم تهمتي الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع، وإنشاء وإدارة مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

فماذا ينتظر مودة الأدهم عند انتهاء التحقيقات؟

وفق تحقيقات النيابة، فالمتهمة ارتكبت التهمتين المنسوبتين لها على مواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وهي المؤثمة بقانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولذا سيتم إحالتها عند استيفاء التحقيقات إلى المحكمة الاقتصادية.

لماذا تحال مودة الأدهم إلى المحكمة الاقتصادية وليس الجنح؟

كان الرئيس السيسي صدَّق في أغسطس 2019 على القانون رقم القانون رقم 146 لسنة 2019، والذي منح المحكمة الاقتصادية في مادته الرابعة الاختصاص بنظر الجرائم المرتكبة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

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وفقا للقانون.. ماذا ينتظر المتهمة حال إحالتها للمحاكمة؟

1- تهمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

2- تهمة إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا (المادة 27).

يذكر أن الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية تمكنت يوم الخميس الماضي من ضبط المتهمة نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر.

وذكرت النيابة العامة إنها تواصل التحقيق مع المتهمة تمهيدا لإحالتها للمحاكمة.