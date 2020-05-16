على خلفية الاتهامات المتبادلة.. إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن بكفالة 1000 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بأكتوبر، اليوم السبت، إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس، وفرد أمن أحد الكمباوندات السكنية في الشيخ زايد، بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه لكلًا منهما، على خلفية الاتهامات المتبادلة بالاعتداء بالضرب والسب والقذف.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

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استمعت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر لأقوال أفراد أمن الكمباوند والذين اتهموا الفنان أحمد فلوكس بالاعتداء عليهم بالضرب، والذين قالوا في التحقيقات، أنهم فوجئوا بالفنان يستقل سيارة سوداء اللون ماركة "مرسيدس" ويرغب في الدخول، ولكنهم استعلموا عن وجهته، وتبين لهم عدم وجود تصريح يسمح له بالدخول، فضلًا عن رفض طليقته دخوله الكمباوند، وهو ما دفعهم لرفض دخوله.

وتابع أفراد أمن الكمباوند في التحقيقات، أنه بعدما رفضوا دخوله الكمباوند، فوجئوا به ينفعل عليهم ويعتدى عليهم بالضرب، مثلما ظهر في الفيديو الذي قدموه لجهات التحقيق، وأثبت تعرضهم للضرب، ونفوا ما جاء على لسان الفنان بأنهم اعتدوا عليه أو وجهوا له عبارات السب أو القذف، أو اتلفوا سيارته.

فيما اتهم الفنان أحمد فلوكس في أقواله أمام النيابة، أفراد أمن الكمباوند بالاعتداء عليه بالضرب والسب والشتم، واتلاف سياراته، كما اتهمهم التشهير به، ونفى صحة الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.