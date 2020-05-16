بقيمة مليون و350 ألف جنيه.. سقوط عاطلين بحوزتهما 175 طربة حشيش في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهم 175 طربة لمخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهم بنطاق محافظة مطروح.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تابعت نشاط (شخصين لأحدهما معلومات مسجلة) تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحمام وبحوزته عدد ( 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول).

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كما تمكنت الإدارة من ضبط (عاطل) تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً من مخدر الحشيش وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة وبحوزته عدد (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالي).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (1350000) مليون وثلاثمائة وخمسون جنيه قريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.