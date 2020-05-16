حبس 4 متهمين بالاتجار في الاستروكس بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة النزهة، اليوم السبت، بحبس 4 أشخاص 4 أيام بتهمة تصنيع مخدر الأستروكس.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام 4 أشخاص مقيمين بدائرة القسم، "لاثنين منهم معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تصنيع مادة "الأستروكس" المخدرة بقصد الاتجار، مُتخذين من شقة مُستأجرة بدائرة القسم مقرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على: "150 كيسًا يحوي مخدر الأستروكس "مُعدًا للبيع"، كمية من ذات المخدر "معدة للتعبئة" وزنت 3 كيلوجرامات، 2 زجاجة تحتوي على مادة الأسيتون "تُستخدم في تصنيع الأستروكس المخدر"، مبلغ مالي، 6 هواتف محمولة، سلاح ناري "فرد خرطوش"، وطلقتين من ذات العيار".