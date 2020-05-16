بقيمة 920 ألف جنيه.. ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته 11 ألف قرص ترامادول بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد العناصر الإجرامية، وبحوزته 11500 قرص لعقار الترامادول المخدر، قبل ترويجها على عملائه بالجيزة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تابعت نشاط أحد الأشخاص (عاطل، له معلومات مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة)، تخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة، وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه حال استقلاله سيارة بالقرب من مسكنه بدائرة القسم وبحوزته عدد (11,500 قرص مخدر لعقار الترامادول – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (تسعمائة وعشرون ألف جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.