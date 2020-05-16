القبض على عصابة سرقة الكابلات النحاسية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الكابلات النحاسية بالإسكندرية.

كان قسم الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، تلقى بلاغًا من (مسئول إحدى شركات الاتصالات) باكتشاف الفنيين بالشركة محل عمله سرقة الكابل المغذى للتليفونات الأرضية لعدد (200 خط يبلغ طوله حوالى 80 متر تقريباً) ملك الشركة بمنطقة الشمعدان دائرة القسم مما نتج عنه انقطاع الخدمة عن تلك الخطوط .

Advertisements

وتم تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة تشكيل عصابي مكون من (5 عناصر إجرامية، مُقيمين بدائرة قسم الدخيلة) تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الكابلات مُتخذين من دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بسحب كابل التليفونات الأرضية وإضرام النيران به لاستخلاص مادة النحاس لتحقيق عائد مادى من جراء ذلك، وتم بإرشادهم ضبط كابل بطول (30 متر تقريباً) بمسكن والد أحدهم (تاجر خردة له معلومات مسجلة ، مُقيم بدائرة القسم) وأمكن ضبطه وقرر قيامه بتجميع الكابلات النحاسية بالاستعانة بالمتهمين وسبكها بالمسبك الخاص به تمهيداً لإعادة تدويرها واستخدامها، كما تم ضبط حوالى (50 متر من ذات الكابل) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.