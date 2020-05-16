مصر | الفتوى والتشريع: خضوع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لرسم النظافة المقرر بالقانون

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الفتوى والتشريع: خضوع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لرسم النظافة المقرر بالقانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النائـب الأول لرئيس مـجلس الـدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى خضوع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لرسم النظافة المقرر بالقانون رقم (38) لسنة 1967

وأكدت الجمعية أن خضوع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لرسم النظافة يأتي تأسيسا على أنه من المقرر قانونًا أن الرسم مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة جبرًا من الخاضع له، نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه. فلا يفرض الرسم إلا بناء على قانون، ويكفي فيه تقرير مبدأ الرسم، وتترك شروط دفعه وتحديد سعره إلى سلطة أخرى يحددها القانون،

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وأوضحت الجمعية أن الأصل في الخضوع لقوانين الضرائب والرسوم هو المساواة بين الأفراد وأشخاص القانون العام إذا تحققت في نشاطهم الواقعة المنشئة للضريبة، إلا أنه إذا كان الشخص العام يقوم على مصلحة أو خدمة عامة، وموزانته هي جزء من الموازنة العامة للدولة أو ملحقة بها، فإنه لا يخضع للضرائب والرسوم.