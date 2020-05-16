مصر | الإعدام شنقا لعاطل قتل صديقه لاستهزائه به بقصر النيل

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإعدام شنقا لعاطل قتل صديقه لاستهزائه به بقصر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بإجماع الأراء بمعاقبة المتهم "رضوان.و" بالاعدام شنقًا لاتهامه بقتل مواطن بقصر النيل لاستهزائه به، صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبوصافى، ومحمد مصطفى البنا، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "رضوان. و" بقتل المجني عليه "أسامة.ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية لقتله، وما أن ظفر به حتي صوب سلاحه الناري تجاه المجني عليه، وباغته بإطلاق وابل من الأعيرة النارية فأصابه بخمسة طلقات منها، استقرت برأس وبطن وحوض المجني عليه، حسبما ورد بتقرير الصفة التشريحية وبلغ بذلك مقصده من قتل المجني عليه.

وأضاف قرار الإحالة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى، وهي أنه في ذات المكان والزمان شرع في قتل المجني عليه. "شريف.م"، بأن أطلق عدد من الأعيرة النارية صوبه قاصدا قتله، فأحدث إصاباته التي أوراها تقرير الطب الشرعي، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج فور حدوث إصابته.