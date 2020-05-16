مصر | الإعدام شنقا لعاطل قتل صديقه لاستهزائه به بقصر النيل

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإعدام شنقا لعاطل قتل صديقه لاستهزائه به بقصر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بإجماع الأراء بمعاقبة المتهم "رضوان.و" بالاعدام شنقًا لاتهامه بقتل مواطن بقصر النيل لاستهزائه به، صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبوصافى، ومحمد مصطفى البنا، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.
وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "رضوان. و" بقتل المجني عليه "أسامة.ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية لقتله، وما أن ظفر به حتي صوب سلاحه الناري تجاه المجني عليه، وباغته بإطلاق وابل من الأعيرة النارية فأصابه بخمسة طلقات منها، استقرت برأس وبطن وحوض المجني عليه، حسبما ورد بتقرير الصفة التشريحية وبلغ بذلك مقصده من قتل المجني عليه.
وأضاف قرار الإحالة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى، وهي أنه في ذات المكان والزمان شرع في قتل المجني عليه. "شريف.م"، بأن أطلق عدد من الأعيرة النارية صوبه قاصدا قتله، فأحدث إصاباته التي أوراها تقرير الطب الشرعي، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج فور حدوث إصابته.
وشهد أمين شرطة بقسم قصر النيل، أنه حال وجوده بالطريق العام لملاحظة الحالة الأمنية، فوجىء بالمتهم يحمل سلاحًا ويصوبه تجاهه وتجاه المجنى عليه وأطلق عدد من الطلقات النارية محدثًا إصابته وإصابة المجنى عليه، وحاول الهرب والاختباء، مؤكدًا أن المتهم كان قاصدًا قتله وقتل المجنى عليه.
وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة المتهمة "إلهام. ا" بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامها بالتزوير في محررات رسمية، والاستيلاء على مبلغ مليون ونصف من جهة عملها.
وصدر القرار برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبوصافى، ومحمد مصطفى البنا، وأمانة سر أحمد فهمى ومحمود عبدالرشيد.
وأسندت النيابة للمتهمة أنها ليست من أرباب الوظائف العمومية، قلدت بواسطة غيرها خاتم إحدى الشركات المساهمة، وتوقيعات الموظفين المختصين بتلك الشركة، وقامت باستعمالها بأن مهرت بها المصادقات محل الاتهام وكذا التوقيعات التي نسبتها زورا لتلك الشركة.
كما اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة، بأن أحدث المجهول بالبيانات واجبة الإثبات فاصطنعها بالكامل علي غرار المحررات الصحيحة، الصادرة من تلك الشركة فوقعت تلك الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك والمساعدة.
كما بددت المبالغ المالية التي بلغت قيمتها مليون وخمسمائة وثلاثون ألف جنيه والمملوكة لجهة عملها والمسلمة إليها علي سبيل الأمانة.