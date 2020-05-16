مصر | ضبط مزرعة لمخدر البانجو في أسيوط

نجحت مديرية أمن أسيوط من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وزراعتها بداخل قطعة أرض ملكه.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط، قيام (مزارع – مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية مسجلة") بالإتجار فى المواد المخدرة وزراعتها بداخل قطعة أرض زراعية ملكه.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم، وكذا ضبط قطعة أرض مساحتها (نصف قيراط) داخل أرض زراعية خاصته منزرعة بنبات البانجو المخدر وبها حوالى (400 شجرة تقريبًا) وكمية من نبات البانجو المطبوخ وزنت (كيلو جرام) وكمية من بذور نبات البانجو المخدر وزنت (كيلو جرام) وبندقية خرطوش وعدد (10) طلقات لذات العيار.

بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إحباط ترويج 200 طربة حشيش بقيمة مليون و400 ألف جنيه

وفى سياق أخر نجح ضباط مكافحة المخدرات، في ضبط 3 من العناصر الإجرامية بالإسكندرية والبحيرة، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش.

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وكانت تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة رفح بمحافظة شمال سيناء، مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي، تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 15 كيلو جرام"، مبلغ مالى، هاتف محمول.

كما تابعت الإدارة نشاط عاطلين، مقيمان بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية، تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة، وبحوزتهما عدد 50 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 5 كيلو جرام"، مبلغ مالى، 3 هواتف محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت معهم بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون و400 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.