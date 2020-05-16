مصر | بلاغ جديد ضد "عمرو واكد" يطالب بمحاكمته ووضعه على قوائم ترقب الوصول

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ جديد الي المستشار حمادة الصاوي النائب العام اتهم فيه الممثل الهارب عمرو واكد بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة والاضرار بالامن الداخلى للبلاد.

قيد البلاغ تحت رقم 8005 لسنة 2020 بلاغات النائب العام وقال محمود في بلاغه إن الممثل الهارب عمرو واكد دأب بعد هروبه من مصر على عقد لقاءات تنظيمية مع جهات خارجية معادية للدولة المصرية للتخطيط والتآمر ضد مصر ومؤسساتها بهدف نشر الفوضى والاضطرابات داخل مصر والتحريض عليها من خلال نشره لاخبار كاذبة جملة وتفصيلا عن الوضع الداخلى للبلاد والصاقه الاتهامات الكاذبة بمؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش والشرطة.

وأضاف أن الهارب عمرو واكد اختار طريق التآمر ضد مصر واصبح قاسما مشتركا فى جميع المؤامرات والمخططات التى تدار من جهات ودول اجنبية معادية للدولة المصرية بغرض اسقاط مؤسسات الدولة ونشر الفوضى والاضطرابات والاستقواء بالخارج للتدخل فى الشأن الداخلى المصري وعرض تقارير مزورة ومغلوطة بغرض تشويه مؤسسات الدولة المصرية.

وتابع محمود فى بلاغه: الهارب واكد يعقد مؤاتمرات صحفية بترتيب من جهات معادية لمصر للتهجم عليها وتشويه صورتها فى الخارج وعرض بيانات وتقارير كاذبة وملفقة عن الوضع الداخلى فى مصر، مؤكدا ان الممثل الهارب عمرو واكد خائن لوطنه ويتلقى تمويلات مالية ضخمة من جهات خارجية للاساءة لمصر وتشويه صورة مؤسسات الدولة.

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ عمرو واكد على قوائم ترقب الوصول، واصدار امر ضبط واحضار للمقدم ضده البلاغ لارتكابه الجرائم المنوه عنها فى البلاغ، واخطار الانتربول الدولى لادراج اسم عمرو واكد على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

وتقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، مطالبا برفع الحصانة عنه.

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وقال "صبري" في بلاغه: "نلتمس اتخاذ الإجراءات القانونية لمخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب المذكور تمهيدا لإصدار أمرًا للتحقيق معه".

وتابع المحامي: "على خط المواجهة مع فيروس كورونا، يقف أطباء مصر يسطرون ملحمة وطنية من أجل منع انتشار الفيروس اللعين الذي يتنقل عبر الدول والقارات في صمتٍ تام؛ يقتل مواطنين ويصيب آخرين؛ ويزرع الخوف والهلع في نفوس الكثير، ووسط هذه المشاعر القاسية يقف أطباء مصر على خط الدفاع الأول غير عابئين بخطر الإصابة، في مشهد يؤكد أصالتهم وتضحياتهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد والذي يتطلب كل فعل مسؤول لحماية مصر من هذا الوباء".

وأضاف: "على الرغم من ذلك ظهر الجحود المبلغ ضده، وارتكب العديد من المخالفات والانتهاكات الصارخة في حق كل العاملين بمستشفى شربين العام محافظة الدقهلية، حيث فوجئ جموع الأطباء بقيام المشكو في حقه بنشر فيديو بتاريخ 952020 على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مدته حوالي ثلاثة عشر دقيقة بعنوان "النائب إلهامي عجينة يضرب بيد من حديد ويمارس دوره الرقابي لاكتشاف إهمال العاملين بمستشفى شربين العام – محافظة الدقهلية".

ولفت إلى أنه "بمشاهدة الفيديو المنشور يتبين منه قيام النائب البرلماني وقد ارتكب العديد من الانتهاكات الدستورية والقانونية ضاربًا عرض الحائط بمواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب".

وأردف صبري، أن ما قام به المشكو في حقه يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور والقوانين المصرية، بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه وحصانته البرلمانية في ترويع وتهديد موظفين عموميين أثناء وبسبب أداء عملهم المنوط بهم، مما أدى إلى تعطيل العمل بمرفق عام دون مسوغ من القانون وانتهاكا لكافة الأعراف والقوانين المعمول بها.

ولفت إلى أن "المشكو في حقه خالف كافة قرارات رئيس الوزراء وتعليمات وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بأن تعمد الدخول إلى مستشفى شربين العام وبصحبته عدد من الأشخاص التابعين له دون اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كرونا المستجد مما يهدد صحة المتواجدين بالمستشفى سواء الطواقم الطبية أو المرضى المتواجدين وقت اقتحامه للمستشفى خاصة وان المشكو في حقه كان ومن معه يقفون على مقربة من الذين تعاملوا معهم ويصرخ في وجوههم مما يعرضهم لخطر العدوى".