مصر | ضبط 45 ألف كمامة داخل مصنع غير مرخص بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 45 ألف كمامة داخل مصنع غير مرخص بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بـ"45 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر"... تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، من القبض على شقيقين، لادارتهما مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات الطبية، بخامات رديئة، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات عن قيام شقيقان، مقيمان بمحافظة الفيوم بإستئجار شقة كائنة بدائرة القسم وإدارتها كمصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات مُدخلان الغش على المواطنين بقصد طرحها للبيع بالمحلات والأسواق لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم ضبطهما بمأمورية برئاسة الرائد هشام فتحي معاون مباحث القسم وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على 45 ألف كمامة معدة للبيع، 3 ثوب قماش بطول 300 متر، 3 ماكينة خياطة، وتمكنت القوات من التحفظ على المضبوطات، واقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما إعترفا خلال التحقيقات التي أجريت معهما أمام العقيد أحمد الوتيدي مفتش مباحث غرب الجيزة، بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة، لقيامه بإنتاج وتصنيع (270260 قطعة "كمامة" بدون بيانات "منتج نهائى وتحت التجهيز"، و87700 عبوة "مناديل ورقية" مجهولة المصدر) مستخدمًا خامات بدون مستندات مجهولة المصدر وإدخالها فى عملية التصنيع وعدم تدوين أية بيانات على المنتج النهائي لطرحها للبيع للجمهور مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.