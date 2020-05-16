مصر | ضبط 844 قرص مخدر داخل طرود بريدية بميناء القاهرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 844 قرص مخدر داخل طرود بريدية بميناء القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2 طرد بريدى وبداخلهما 844 قرص مخدر و265 جرام من مخدر الحشيش بميناء القاهرة الجوي.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية وجود (طرد بريدى) بداخله كمية من المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرد وبداخله (عدد 844 قرص مخدر لعقار الترامادول) قادمة من إحدى الدول الأجنبية (لأحد الأشخاص - مقيم بالدقهلية).

وفى سياقٍ متصل تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والجهات المختصة من ضبط (طرد بريدى)عبارة عن سماعات مرسلة لأحد الأشخاص مقيم بالقاهرة إلى شخص مقيم بإحدى الدول العربية وبتفتيشه عقب تقنين الإجراءات عثر بداخله على (عدد 3 قطع لمخدر الحشيش وزنت 265 جرام) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أفيون وحشيش بالبحيرة والإسكندرية

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وفى سياق أخر تمكنت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة من ضبط أربعة عناصر إجرامية بـ"البحيرة والإسكندرية" وبحوزتهم أكثر من 350 طربة لمخدر الحشيش وكميات من مخدر الأفيون بقصد الإتجار.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط ثلاثة أشخاص (سائق، عاطلين – مقيمين بالغربية والإسكندرية– لهم معلومات جنائية مسجلة) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة بدائرة المركز، وبحوزتهم (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 25 كيلو جرام" - مبلغ مالى - عدد 3 هواتف محمولة).

كما تابعت الإدارة نشاط أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش - عدد 3 لفافات مختلفة الأحجام لذات المخدر "وزنت 12،400 كيلو جرام" - كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

بمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسيارتين فى عملية النقل والترويج وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (إثنان مليون و600 ألف جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.