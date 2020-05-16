مصر | ضبط 21 متهما بحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 21 متهما بحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بعدد من المحافظات أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبحوزتهما (عدد 1300 قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بقصد الإتجار.

ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، وبحوزتهما (عدد 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بقصد الإتجار.

ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بالإسماعيلية، وبحوزته (كمية من مخدر الأيس وزنت 120 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بقصد الإتجار.

ضبط (عاطل) حال تواجده بدائرة مركز شرطة ثان الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته (عدد 4 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بقصد الإتجار.

ضبط (ثلاثة عاطلين) حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، وبحوزتهم (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – 2000 قرص لعقارى "التامول والترامادول" المخدر - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) بقصد الإتجار.

ضبط (عاطلين لأحدهما معلومات مسجلة) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، وبحوزتهما (عدد 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بقصد الإتجار.

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ضبط (عاطلين لأحدهما معلومات مسجلة) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهما (عدد 1300 قرص مخدر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بقصد الإتجار.

ضبط (عاطل له معلومات مسجلة وزوجته ) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس، وبحوزتهما (عدد 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،400 كيلو جرام – 21 قرص مخدر– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض "كتر") بقصد الإتجار.

ضبط (عاطل) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام – كمية من مخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو معدلة وراثيًا" وزنت 500 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بقصد الإتجار.

ضبط (عاطل له معلومات مسجلة) حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بقصد الإتجار.

ضبط (عاطلين لهما معلومات مسجلة) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية، وبحوزتهما (عدد 36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3،600 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بقصد الإتجار.

ضبط (عاطل) حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 600 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواة" - ميزان) بقصد الإتجار.

ضبط (عاطل له معلومات مسجلة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد، وبحوزته (عدد 6 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،200 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) بقصد الإتجار.

ضبط (عاطل له معلومات مسجلة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح، وبحوزته (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،200 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.