مصر | إيداع متهمي "خلية المعصرة" قفص الاتهام

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إيداع متهمي "خلية المعصرة" قفص الاتهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل المتهمان المعاد إجراءات محاكمتهما بالقضية المعروفة بـ "خلية المعصرة" الي مقر انعقاد الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة إستعدادا للنطق بالحكم عليهم بعد أن كان صادر ضدهما حُكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد.

وقامت قوات الأمن بإيداع المتهمين بقفص الاتهام استعدادًا لبدء جلسة النطق بالحكم بعد قليل، والمتهمان هم جمال عبد الرؤوف عبد الرحمن حسن وحسن على احمد على.

يصدر الحكم برئاسة المستشار رأفت زكي محمود وعضوية المستشارين مدحت عبد الكريم عبد العزيز وحسام الدين فتحي امين وبحضور حمدي الشناوي الامين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

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كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتولى قيادة مجموعة نوعية منبثقه عن تنظيم الاخوان بحلوان ولاتهامهم ايضًا بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع فى القتل وأنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة.. وذلك خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.

حيث ان المتهم الأول تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وذلك تنفيذا لأغراض تلك الجماعة التي تطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

وجهت النيابة للمتهمين في هذة القضية انهم فى غضون الفترة ما بين 14 اغسطس 2013 حتى 25 اغسطس 2014 بدائرة شرطة حلوان المتهمون جميعا انضموا الى جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامه التى كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنيه والسلام الاجتماعى وهى " جماعة الاخوان المسلمين" والتى تضطلع لتحقيق اغراضها بغير نظام الحكم بالقوه من خلال التعدى على قوات الشرطه والمنشات العامه واشاعة حالة من الفوضى فى البلاد.

وكان الارهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق اهدافها مع علمهم باغراضها ووسائل تحقيقها، حازوا مواد مفرقعه بان قاموا بتصنيعها واستخدامها فى تظاهرات مؤيده لتوجهات الجماعة الارهابية، وروجوا لاغراضها حال حيازتهم واحرازهم مطبوعات اثنا ء اشتراكهم فى تظاهرات مؤيدة لاغراض تلك الجماعة.

