مصر | ضبط عاطلين بحوزتهما 175 طربة حشيش في مطروح

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين بحوزتهما 175 طربة حشيش في مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية وبحوزتهم 175 طربة لمخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهم بنطاق محافظة مطروح.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (شخصين لإحدهما معلومات مسجلة) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحمام وبحوزته عدد ( 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

كما تمكنت الإدارة من ضبط (عاطل) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً من مخدر الحشيش وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة وبحوزته عدد (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1350000) مليون وثلاثمائة وخمسون جنيه قريبًاوتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين في الإسكندرية

وفى سياق أخر تمكنت الأحهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار.

فقد أكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، قيام أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة القسم – سبق إتهامه فى عدد 4 قضايا مخدرات، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 4 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا مخدرات من بينهم حكم بالسجن المؤبد) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة (مخدر الهيروين) متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بأحد الأكمنة المعدة له حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة القسم.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام - طبنجة - 2 خزينة عدد 28 طلقة نارية من ذات العيار - ميزان حساس - عدد 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى).

بمواجهة المذكور إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.