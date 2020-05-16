مصر | استمرار حبس المتهمين بقتل عامل واخفاء جثته بالمقابر في كرداسة

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر استمرار حبس المتهمين بقتل عامل واخفاء جثته بالمقابر في كرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس ربة منزل ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل زوجها ويدعى "صابر"، والتخلص من جثته في مقابر أبورواش بكرداسة، بالاشتراك مع نجلها، ونجل شقيقة المجني عليه.

مكنتش عايز أقتل أبويا".. بهذه الكلمات أدلى "عمر" ١٦ سنة، باعترافات تفصيلية أمام النيابة، في واقعة مقتل والده "صابر" بالاشتراك مع والدته "عبير" ونجل عمته " وليد"، مضيفا: "ماليش دعوة بقتله..ومكنتش موافق على اللي بيحصل".

وأفاد المراهق في اعترافاته أمام النيابة، أنه منذ أسبوع بعد ميعاد الإفطار، نفذ والدته ونجل عمته الجريمة، مشيرًا إلى أنه بعد تنفيذ الجريمة، خططا لإخفاء أي أثر للجريمة، وأولها "المرتبة" الغارقة بدماء والده.

وكشف نجل المجني عليه في اعترافاته، أنه عقب تنفيذ الجريمة، طلبت والدته منه، أن يتخلص من "المرتبة الغارقة بالدماء"، وبالفعل أخذ المرتبة على "التروسيكل" الخاص به وألقاها بعيدًا، ثم طلبت منه الذهاب إلى "منجد" لشراء مرتبة بديلة قبل ان يأتي أحد من أخوته ويسألوا "فين المرتبة"، وبالفعل ذهب للاتفاق مع منجد على مرتبة أخرى.

وواصل "عمر"، أنه بعد ذلك رجع للمنزل وطلبت والدته منه نقل جثة والده على "التروسيكل"، والتخلص منه في المقابر، لإبعاد أي شبهه عنهم، مضيفا: "ندمان على اللي عملته ومكنتش عارف اللي هيحصل كدا".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن مفاجآت جديدة، في واقعة مقتل عامل ويدعى "صابر" اربعيني العمر، على يد زوجته وتدعى "عبير. ب" ونجلها "عمر. ص" ونجل شقيقة زوجها ويدعى "وليد"، فاستمعت النيابة لأقواله، قائلا،" اغرتني بالفلوس الكثيرة".

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وأفاد المتهم في تحقيقات النيابة، أن زوجة المجني عليه، اتفقت معه على تنفيذ الجريمة مقابل ٣٠٠ ألف جنيه، وأنه بعد قتله سنبيع المنزل وتعطيه المال، لكنه رفض في الأول، فاتفقت معه أن تعطيه المبلغ التي بحوزتها وهو "١٠ آلاف جنيه" مؤقتا لحين الانتهاء من الجريمة وبيع المنزل، فوافق في الحال.

وأضاف المتهم، أنهما خططا لتنفيذ الجريمة منذ أسبوع، بعد ميعاد الإفطار، وكان لا أحد في المنزل غير الطفلة الصغيرة التي تبلغ ٥ سنوات، مضيفًا، أن المتهمة قامت بوضع "حبوب منومه حوالي شريط" في العصير، حتى يغرق في النوم ويبدأ تنفيذ الجريمة، فيما هو أستل سكينًا وقام بذبحه، وقام بنقله نجله "عمر" على التروسيكل، وتخلصنا من جثته في مقابر أبو رواش.

واستمعت النيابة، في وقت سابق، لاعترافات السيدة "عبير. ب" المتهمة بقتل زوجها هي ونجلها ويدعى " عمر. ص" ونجل شقيقة المجني عليه، حيث قالت إن زوجها كان لا يريد الإنفاق عليهم، فيما طلبت منه بيع المنزل للإنفاق ولكنه رفض، موضحة، أن زوجها كان يعرف العديد من النساء في الفترة الأخيرة.

وأفادت تحقيقات النيابة، أن جثة العامل ملقاة منذ من أسبوع، وبتضييق الخناق على نجلة المجني عليه، والتي تبلغ من العمر 5 سنوات، كشفت عن تفاصيل إلقاء والدها في المقابر.

فيما كشفت التحقيقات، عن أن الجريمة نتيجة لخلافات بينهم في الفترة الأخيرة، نتيجة لرفض المجني عليه بيع المنزل وتقسيم المبلغ عليهم، فعزموا النية على قتله، فقامت الزوجة بوضع سم في العصير، وقام نجله بإلقائه في المقابر لإبعاد الشبهة عنهم.