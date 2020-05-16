مصر | إحالة مسجلين خطر للجنايات ضبط بحوزتهما 3 كيلو هيروين بالسلام

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إحالة مسجلين خطر للجنايات ضبط بحوزتهما 3 كيلو هيروين بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت نيابة السلام اليوم السبت، مسجلين خطر إلى محكمة الجنايات للمحاكمة لحيازتهما على 3 كيلو من مخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة وسلاح نارى بالسلام.

تعود الواقعة عندما رصدت مكافحة المخدرات نشاط عاطلين مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان السلام، لهما معلومات جنائية مسجلة) تخصصا في الاتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة ثان السلام بمحافظة القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالقرب من مسكنهما وبحوزتهما 9 أسطوانات لمخدر الهيروين، و100 لفافة لذات المخدر وزنت جميعها 3 كيلو جرام، و40 قرصا مخدرا، طبنجة عيار 9 مم و39 طلقة نارية من ذات العيار، سيارتين، مبلغ مالى، و4 هواتف محمولة، سلاح أبيض، و4 ميزان حساس.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى في مجال الااتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما للمضبوطاتهذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 853200 جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة من ضبط أربعة عناصر إجرامية بـ"البحيرة والإسكندرية" وبحوزتهم أكثر من 350 طربة لمخدر الحشيش وكميات من مخدر الأفيون بقصد الإتجار.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط ثلاثة أشخاص (سائق، عاطلين – مقيمين بالغربية والإسكندرية– لهم معلومات جنائية مسجلة) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة بدائرة المركز، وبحوزتهم (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 25 كيلو جرام" - مبلغ مالى - عدد 3 هواتف محمولة).

كما تابعت الإدارة نشاط أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش - عدد 3 لفافات مختلفة الأحجام لذات المخدر "وزنت 12،400 كيلو جرام" - كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسيارتين فى عملية النقل والترويج وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (إثنان مليون و600 ألف جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.