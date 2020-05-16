مصر | تشريح جثة عامل قتل على يد عاطلين بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تشريح جثة عامل قتل على يد عاطلين بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية مصلحة الطب الشرعي، بتشريح جثة عامل قتل على يد عاطلين في أثناء التشاجر معه بسبب خلافات بينهما، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة ولكشف ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كما أمرت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وإرسال تقرير بها، وأمرت بالتحفظ على السلاح المستخدم فى الجريمة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد أيمن وحيد، مفتش مباحث الجنوب مفاده تلقى المقدم إسلام عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بأحد الشوارع.

وانتقل الرائد عبد الرحمن يوسف، معاون أول المباحث، لمكان الحادث وعثر على جثة "ك م"، عامل، مصابا بطعن بالرأس، وبعمل التحريات دلت على نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين المجني عليه وعاطلين فقاموا بالتعدي عليه بسلاح أبيض ولقى مصرعه وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبطهم.

واعترف المتهمان أمام العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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مقتل شاب إثر مشاجرة في مستشفى قصر العيني

"بعد مشاجرة مع جاره".. لفظ شاب أنفاسه الآخيرة داخل مستشفي القصر العيني، متأثرا بإصابته بجرح طعني بجسده، إثر التعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض بقرية الجملة، التابعة لمركز العياط، جنوب الجيزة، وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على المتهم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بقرية الجملة، نطاق المركز.

بدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة، للوقوف على ملابساتها وظروفها ودوافعها، وضبط مرتكبيها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة برئاسة الرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن إصابة "رجب.ص"، بجرح طعني بالجسد، نقل على إلر ذلك إلى المستشفي لتلقى العلاج، لكنه توفي متأثرا بإصابته.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المجني عليه، والتصريح بالدفن عقب ذلك.