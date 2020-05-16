أخبار مصر | برلماني يشيد بنجاح الجيش في تتبع وتصفية إرهابيي سيناء

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بنجاح الجيش في تتبع وتصفية إرهابيي سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود صقور وبوسل قواتنا المسلحة في حربهم ضد الإرهاب وما يحققونه من نجاحات كبيرة في تتبع وتصفية البؤر والتنظيمات الإرهابية في سيناء.

وقال "عامر" في بيان أصدره اليوم السبت: إن العملية النوعية التي قامت بها قواتنا المسلحة البواسل خلال الساعات الماضية بشمال سيناء إنما هي دليل قاطع إصرار جيش مصر العظيم على العبور بشعبها إلى بر الأمان والثأر لجميع شهداء مصر الأبرار والإصرار على تحرير سيناء كلها وجميع أنحاء البلاد من قوى الشر والظلام والإرهاب.

وأشار إلى أن الشعب العظيم يقف صفًا واحدة ويدًا واحدة خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلف قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب الأسود.

وأعرب عن ثقته التامة في قدرة مصر على القضاء على الإرهاب والإرهابيين وفي القريب العاجل.