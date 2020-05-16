أخبار مصر | برلماني يشيد بنجاح الجيش في تتبع وتصفية إرهابيي سيناء

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بنجاح الجيش في تتبع وتصفية إرهابيي سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود صقور وبوسل قواتنا المسلحة في حربهم ضد الإرهاب وما يحققونه من نجاحات كبيرة في تتبع وتصفية البؤر والتنظيمات الإرهابية في سيناء.
وقال "عامر" في بيان أصدره اليوم السبت: إن العملية النوعية التي قامت بها قواتنا المسلحة البواسل خلال الساعات الماضية بشمال سيناء إنما هي دليل قاطع إصرار جيش مصر العظيم على العبور بشعبها إلى بر الأمان والثأر لجميع شهداء مصر الأبرار والإصرار على تحرير سيناء كلها وجميع أنحاء البلاد من قوى الشر والظلام والإرهاب.
وأشار إلى أن الشعب العظيم يقف صفًا واحدة ويدًا واحدة خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلف قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب الأسود.
وأعرب عن ثقته التامة في قدرة مصر على القضاء على الإرهاب والإرهابيين وفي القريب العاجل.
تطورات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا.
تسجيل 399 إصابة جديدة و21 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و592 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.