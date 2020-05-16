أخبار مصر | وزير الرياضة يفتتح الملعبا القانوني بمركز شباب سمنود في الغربية

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يفتتح الملعبا القانوني بمركز شباب سمنود في الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقامت وزارة الشباب والرياضة بتطوير الملعب القانوني بمركز شباب سمنود بالنجيل الصناعي، وأعمدة الإنارة الكاشفة ضمن مراكز الشباب المستهدف تطويرها بالغربية، وبلغت تكلفة تطوير الملعب نحو 3 مليون جنيه.
وتوجه وزير الشباب والرياضة ومحافظ الغربية إلى مركز شباب الناصرية حيث تفقدا منشآت المركز من مبنى إداري، وصالة جيم، وصالات الأنشطة، وحديقة الأطفال، والملعب القانوني.
وأكد الدكتور أشرف صبحي، المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والتطوير، ورفع الكفاءة الجارية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية ضمن خطة الوزارة لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، بالإضافة إلى التأكيد على الانتهاء من كافة الأعمال وافتتاحها وفق الجداول الزمنية المحددة لتكون تلك المنشآت على أهبة الاستعداد عند استئناف النشاط.
ولفت إلى حرص الوزارة على تعظيم الدور المجتمعي، لمراكز الشباب بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في كافة المحافظات من خلال إتاحة إمكانياتها لخدمة المواطنين من حيث تقديم خدمات البريد والمعاشات والخدمات الصحية، مع التأكيد على تعليق الأنشطة الشبابية والرياضية بها في ضوء تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء لمنع التجمعات لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتتضمن جولة وزير الشباب والرياضة اليوم، افتتاح الملاعب المطورة بمركز شباب كفر حسان، ومركز شباب طليمة، ومركز شباب ميت عساس.
وتأتي الجولة استكمالًا للزيارة التي قام بها وزير الشباب والرياضة لعدد من المنشآت بمدينة طنطا بالغربية السبت الماضي.
تطورات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا.
تسجيل 399 إصابة جديدة و21 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و592 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.