أخبار مصر | لمواجهة كورونا.. وزير الرياضة يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الطبية العليا

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لمواجهة كورونا.. وزير الرياضة يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الطبية العليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارا بتكشيل لجنة طبية تقوم باقتراح ومتابعة أي متغيرات صحية تتعلق بالنشاط الرياضي والشبابي بمصر والتنسيق مع الجهات المختصة طبيا وإداريا في تنظيم البطولات والمهرجانات والأحداث الرياضية، وما يتعلق بالارتقاء بعناصر المنظومة الرياضية.

ويأتي هذا في إطار حرص الدولة وخطتها لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الرياضة: إن اللجنة تختص بمتابعة تطوير انتشار فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بمجابهته واتخاذ التدابير اللازمة حيال تعرض البلاد لفيروسات أو أمراض طبية ذات تأثير على الوسط الرياضي.

وأضاف في بيان اليوم السبت، أن من اختصاص اللجنة، اقتراح آلية التواصل الطبي مع كافة المؤسسات والمنظمات والوزارات المعنية بالأمر ومنها اللجنة الطبية بمجلس الوزراء واللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية واللجان الطبية بالاتحادات الرياضية المختلفة بما يخدم المنظومة الطبية والتغطية الطبية للأحداث الرياضية.

وتابع أن من شأن اللجنة متابعة الرعاية الصحية للاعيبي المشروعات القومية التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة أو تنفذ بواسطتها، وكذا لاعيبي ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، واقتراح ومتابعة التدابير اللازمة حيال توفير التأمين الطبي الكامل لكافة البطولات والأحداث والمهرجانات الرياضية التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، والعمل على توفير جميع التجهيزات الطبية والصحية للأحداث الرياضية من خلال التنسيق الكامل مع كافة الوزارات والهيئات المعنية في هذا الشأن.

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ونوه ببأنه تم عمل خطة متكاملة ودليل إرشادي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في العديد من الألعاب والأنشطة الرياضية، وسيعلن عنها بعد مناقشتها وأخذ الموافقة بشكل نهائي من قبل مجلس الوزراء.

وأوضح أن من ضمن مهام اللجنة أيضا إقتراح آليات العمل التي من شأنها تحدث تطور بعناصر المنظومة الطبية في المجال الرياضي، ودراسة أي مقتراحات تتعلق بتطوير العمل بمنظومة الطب الرياضي، وإعداد دليل طبي عن الإشتراطات الطبية الواجب توافرها عند استضافة أو تنظيم الأحداث الرياضية

وتشكل اللجنة برئاسة الدكتور محمد علي أحمد سلطان، استشاري جراحة العظام والإصابات، الدكتور خالد مسعود، رئيس الادارة المركزية للطب الرياضي والأمين العام للاتحاد الأفريقي للطب الرياضي، منسقا عاما للجنة، وعضوية كل من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي بمجلس الوزراء، والدكتور محمد ريحان المستشار الطبي، بوزارة الصحة.

وتتكون اللجنة من الدكتور رزق محمد عبدالفتاح، استشاري جراحة العظام والإصابات والطب الرياضي والمستشار الطبي لوزير الرياضة، والدكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور شريف رزق الله، استشاري الألم وتغذية الرياضيين، الدكتور ياسر حسني عبدالرحمن، استشاري القلب والأوعية الدموية.

كما تتكون من الدكتور محمود رمضان الرفاعي، أخصائي الإصابات والتأهيل الرياضي، الدكتور سمير كرم مدير الإدارة العامة للبحوث الرياضية، الدكتور تامر عبدالعظيم مدير عام المكتب الفني بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أحمد حمدي مدير عام الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي مقرر اللجنة الفنية، طارق شكري مساعد الأمانة الفنية، وعضو من اللجنة الصحية، وعضو من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.