أخبار مصر | الأطباء تعلن إصابة 230 ووفاة 13 من أعضائها بكورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأطباء تعلن إصابة 230 ووفاة 13 من أعضائها بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت نقابة الأطباء عن إجمالى عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد بين الطواقم الطبية على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه تخطى 230 إصابة، و13 حالة وفاة.

وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو نجلس نقابة الأطباء، في تصريحات صحفية له، إن عدد الإصابات فى مستشفى الزهراء وصل إلى 49 حالة إيجابية من إجمالى 143بالفريق الطبى بالمستشفى، وأرجع السبب إلى عدم تطبق إجراءات مكافحة العدوى التى طالما طالبت بها النقابة.

وأوضح الزيات، أن تلك الأرقام اجتهادات من قبل النقابة، من خلال محاولتها متابعة حالات الإصابة بين أعضائها، من خلال الاتصال الشخصى بالطبيب، وتسجيل الطبيب المصاب لحالته إلكترونيا، ونتائج التحاليل، لنتمكن من جمع بيانات دقيقة تتضمن الاسم، والسن، وجهة العمل، ومكان العزل، مؤكدا أن الأطباء لا يجدون أماكن لعزلهم فى حال إصابتهم بفيروس كورونا.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و592 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.