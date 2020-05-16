أخبار مصر | نقابة الأطباء تجدد مطلبها بتطبيق الحظر الشامل

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نقابة الأطباء تجدد مطلبها بتطبيق الحظر الشامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت الدكتور مني مينا، عضو مجلس نقابة أطباء مصر، بتطبيق مقترح نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، والخاص بالحظر الشامل على البلاد حتى نهاية موسم عيد الفطر المبارك.

وأكدت مينا، في تدوينة لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن معدل الإصابات كما نراه حولنا في ارتفاع، برغم أن الصعوبة الشديدة في عمل المسحات والتحاليل تبعا للبروتكولات المستحدثة من وزارة الصحة والسكان.

وأضافت عضو الأطباء، "المستشفيات والأطقم الطبية مش ملاحقة ومش مستوعبة.. ولو ما حاولناش نوقف التزايد اللي الحاصل الوضع ها يبقى أخطر بكتير.. غالبا دي أخر فرصة نقدر نلم الدنيا، كورونا زي ما كلنا عارفين ما لهاش علاج حتى الآن.. يعني ما فيش لمقاومتها غير إجراءات الوقاية".

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وأكملت: "الفترة دي فترة إجازات.. يعني قطاع العاملين اللي بيشتغلوا باليومية بيكونوا أجازة طبيعي.. وده معناه إن الفترة دي فرصة لإنها ستسبب أقل إيذاء للقطاعات الأكثر هشاشة والأقل قدرة على تحمل "منع العمل"، العادات الاجتماعية المعروفة قبل العيد وأثناء العيد، من شراء الكثير من المستلزمات والسفر للأهل (خصوصا أهل القاهرة اللي بيروحوا لأهاليهم في الأرياف) وزيارات المعايدات.. كل ده سيعطي فرصة عالية جدا لإنتشار الفيروس، والأخطر سيساعد على وصول الفيروس من القاهرة للمحافظات التي ماتزال الاصابات بها بسيطة".

وقالت: "للأسف تم بالفعل فتح المولات والفنادق للسياحة الداخلية.. يعني نتوقع في أيام العيد ازدحام في المولات (اماكن مغلقة بتكيف مركزي).. وناس في الفنادق.. وحمامات السباحة.. أعتقد أنا مش محتاجة أشرح المخاطر الرهيبة لانتشار العدوى لو ده حصل فعلا".

وتابعت: "الكلام على ضرورة دعم قطاع السياحة كلنا بنؤيده.. وعشان كده تم تخصيص 50 مليار جنيه لدعم هذا القطاع.. لكن مش ممكن يكون دعمه بإننا نسمح بالمصايف والحجز في الفنادق حاليا بينما معدل الإصابات في تزايد مستمر.. كده نبقى بننتحر مش بندعم قطاع السياحة.. عموما ممكن التعاقد بأسعار مخفضة مع الفنادق للعمل كمعازل غير علاجية لحالات كورونا المؤكدة التي لا تعاني من أعراض.. وبكده نشغل الفنادق في المساعدة في محاصرة العدوى.. ولا نسمح بتشغيلها بشكل ينشر العدوى".

وأكدت: "لا يصح أن يتم فتح المولات والفنادق والمحال التجارية غير الضرورية وتقليص ساعات الحظر ونتكلم بعد كده إننا بنراهن على "وعي المواطن" أو "الناس هم اللي غلطانين".. لأن الإجراءات دي نفسها بتعطي للمواطن إنطباع شديد بالإسترخاء.. وعموما لو كان المواطن مش ملتزم بدرجة كافية، يصبح من الضروري وضع قواعد صارمة تمنع أن الوضع يتدهور والكارثة تعم على الجميع".