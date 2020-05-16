أخبار مصر | غدا.. التعليم تحدد مصير امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر غدا.. التعليم تحدد مصير امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، الجدل حول امتحانات الثانوية العامة خلال اجتماع يجمع بين كل من وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي في مجلس الوزراء غدا الأحد.

وأكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بصدد إعلان ٢٠ قرارا حول أليات وتنظيم امتحانات الثانوية العامة، وأشارت المصادر إلى أنه حتي الآن لا يوجد نية لتأجيل الامتحانات.

وكان قد أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي في تصريحات جديدة بشأن البحث وامتحانات الثانوية العامة خلال تصريحات تلفزيونية له أمس، أنه تم توفير آليه جديد لمنصة ادمودو لتسليم الابحاث لطلاب مصر في الخارج بدلا من الذهاب للسفارة، مضيفا أن المدارس الخاصة قد تستخدم منصة ادمودو او لا والامر اختياري لها لذلك تطلب من الطلاب تسليم البحث ورقي كنوع من التأمين للطالب.

وقال إن بعض المدارس تطلب تسليم الورقي كنوع من الامان للطالب واذا كان الامر ليس به استغلال فيجب علي ولي الامر أن يسلمه ورقي أيضا.

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وأضاف في تصريحات تلفزيونية له أن امتحانات الثانوية العامة في مواعيدها دون تغيير وسيتم اعلان تفاصيل اجراءات امتحانات الثانوية العامة يوم الاحد المقبل في موتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، قائلا:" دول كثيرة ستقوم بعقد امتحانات الثانوية العامة مثل الاردن وفلسطين وسيكون هناك اختيارات مريحه لاولياء الامور والطلاب ونعلن عن قرارات كثيرة بشأن الثانوية العامة الاحد المقبل".

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على مصلحة جميع الطلاب أرسل دكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم خطابا هاما للمديريات بشان ألية تقييم الطلاب نزلاء السجون المقيدون بسنوات النقل بالتعليم الثانوي العام (الصف الاول والثاني الثانوي ) للعام الدراسي ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

وتضمن الخطاب موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على معاملة طلاب السجون نفس معاملة طلاب المنازل من حيث تقديم مشروع بحثي واحد حتى ما تم دراسته في ١٥ مارس ٢٠٢٠ ويتم إجراء اختبارات تكميلية لمن تخلف بعذر مقبول عن حضور اختبارات الفصل الدراسي الأول هذا العام.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في ٧ يونيو المقبل، وتستمر لمدة شهر كامل، وقالت التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد اللجان ستكون مرة ونصف عن الاعوام الماضية.