أخبار مصر | أطباق رئيسية مهمة على مائدة رمضان.. تعرف عليها (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أطباق رئيسية مهمة على مائدة رمضان.. تعرف عليها (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية، نصائح يومية للمواطنين للمساعدة على الصيام خلال شهر رمضان المبارك، خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا بالبلاد، وجاءت النصائح تحت عنوان "صومًا مقبولًا ومناعة قوية".

ونصيحة اليوم عن الطبق الرئيسي خلال إفطار صيام شهر رمضان، وتضمن الآتي:

يجب أن يحتوى الطبق الرئيسى فى الأفطار على مصادر متوازنة من الكربوهيدرات مثل (الأرز والمكرونة والبطاطس اوالبرغل).

كما يجب أن يحتوي الطبق الرئيسي أيضا على شكل من أشكال البروتين مثل (اللحم او الدجاج او السمك) بالإضافة إلى الخضار المطبوخ.