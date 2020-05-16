أخبار مصر | القباج: التوسع في تمويل المشروعات الزراعية من خلال برنامج فرصة

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر القباج: التوسع في تمويل المشروعات الزراعية من خلال برنامج فرصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، اجتماعًا بفريق برنامج فرصة وعدد من الجهات الشريكة للمشروع منها وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الفاو ومؤسسة "كير" العالمية٬ وخلال الاجتماع استعرض الدكتور عاطف الشبراوي٬ مستشار برنامج فرصة ما تحقق في البرنامج خلال الأشهر الماضية، وكذلك أوجه التعاون مع الشركاء في كافة المجالات والتوجهات التي تتبناها الوزارة من خلال البرنامج الذي يركز على مساعدة الفئات التي تقع تحت مظلة الحماية الاجتماعية في التحول من الحماية إلى الإنتاج.

وخلال الإجتماع تم إستعراض خطط برنامج فرصة في تنمية مشروعات التمكين الاقتصادي في القطاع الزراعي والاتجاه لتمويل مشروعات انتاج حيواني وزراعي وتمويل الصناعات الصغيرة في القطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية وضمان الامن الغذائي بجانب التمكين الاقتصادي.

ووجهت وزيرة التضامن الإجتماعي بوضع إستراتيجية للتوسع في دعم المشروعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية وخاصة سلاسل القيمة والوحدات الإنتاجية، بالتعاون مع كل الشركاء أصحاب الخبرات في هذا المجال وخاصة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأعلنت ان الوزارة في طريقها لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة للتعاون في تمويل ودعم مبادرات متطورة في عدد من المحافظات خلال الفترة القادمة.

كما أكدت القباج علي ضرورة تعميق الشراكة مع المنظمات الدولية العاملة في هذا القطاع للاستفادة من خبراتها ودعمها في الجوانب الفنية والاطلاع على تجارب دول العالم في تمويل المشروعات الصغيرة في القطاع الزراعي.

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هذا وكان عقد مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة، التابع لبنك ناصر الإجتماعي اجتماعًا برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وخلال الإجتماع تم إطلاع مجلس الإدارة علي المؤشرات المالية لأداء اعمال الصندوق والتي اظهرت نموا ملحوظا، كما تم الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 3062019.

وقالت وزيرة التضامن الإجتماعي، إنه في ضوء الدور الإجتماعي للبنك في الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها باعتبار إن الأسرة هي وحدة بناء المجتمع، قد قام البنك تنفيذ أحكام النفقة الصادر من المحاكم، وذلك بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بنظام تأمين الأسرة حيث يقوم البنك بأعمال الصرف للمستحقين من أصحاب النفقة وكذا أعمال التحصيل من الأزواج الصادر ضدهم الأحكام.

وأشارت القباج إلي أن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لهم حياة كريمة حيث يتم صرف 66 مليون جنيه تقريبا شهريًا كـ"نفقة" للمستحقين لعدد 391 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 243الف حكم قضائي.