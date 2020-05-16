أخبار مصر | طلب إحاطة بالبرلمان بشأن ترحيل بوابات تحصيل رسوم طريق السويس

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بالبرلمان بشأن ترحيل بوابات تحصيل رسوم طريق السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور إبراهيم حجازى، عضو مجلس النواب، عن دائرة مدن شرق القاهرة بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولى، مطالبًا بترحيل بوابات تحصيل رسوم طريق السويس من موقعها الحالى إلى ما بعد مدينة بدر.

وأكد حجازى فى بيان له اليوم السبت، أن الموقع الحالى لبوابات تحصيل الرسوم باول طريق السويس يخالف المادة 53 من الدستور والتى تنص على الاتى: "أن المواطنون لدى القانون سواء. وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة. لا تمييز بينهم بسبب الدين، او العقيدة، او الجنس، او الاصل، او العرق، او اللون، او اللغة، او الاعاقة، او المستوى الاجتماعى، او الانتماء السياسى او الجغرافى او لاى سبب اخر، كما أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة اشكال التمييز".

وأشار إلى أن تواجد البوابات فى الوضع الحالى يعتبر تمييز من حيث الموقع الجغرافى وذلك لأن مدن الشروق وبدر هى مدن داخل نفس المحافظة – محافظة القاهرة (و ليست مدن تابعة لمحافظة السويس)، موضحًا أن كافة الضواحى والمدن بالعاصمة القاهرة لايوجد بها بوابات تحصيل رسوم لذهاب المواطن إلي منزله، كما أن التجوال والطرق داخل العاصمة لا تعتبر طرق سفر يمكن فرض رسوم تحصيل عليها لذلك لا توجد بوابات تحصيل فى ضواحى المحافظة، مشيرا إلى أن المسافة بين وسط العاصمة حتى مدينة بدر على طريق السويس لا يعتبر طريق سفر بين المحافظات وانما طريق مثله مثل باقى الطرق داخل العاصمة حيث ان مدن بدر والشروق تتبع نفس المحافظة.

وتابع: نفس الطريق (طريق القاهرة – السويس) يخدم مدينة القاهرة الجديدة والتى تحتوى على التجمعات الأول والثالث والخامس وكذلك المشروع السكنى "الرحاب" والمشروع السكنى "مدينتى"، مشيرا إلى أن فرض رسوم استخدام نفس الطريق للوصول للمشروع السكنى "مدينتى" التابع اداريا لمدينة القاهرة الجديدة دون فرضها على باقى التجمعات والمشاريع السكنية بمدينة القاهرة الجديدة ما هو إلا نوع من انواع التمييز الجغرافى الذى جرمته المادة 53 من الدستور.

وقال النائب، إنه لا توجد بدائل طرق اخرى يمكن لساكنى المشروع السكنى "مدينتى" استخدامها للذهاب إلي منازلهم عكس باقى التجمعات السكانية بمدينة القاهرة الجديدة بما فيها المشروع السكنى "مدينتى" الواقع مداخلها على طريق السويس.

Advertisements

وأضاف أن بوابات تحصيل الرسوم تقع قبل مدينة بدر التى يقطنها حاليا 1000 اسرة من العاملين بمدابغ سور مجرى العيون قاطنى الحى السابع بالمدينة، وكذلك هناك عدد 6600 اسرة (اسكان المحافظة) تسكن بالحى الثانى وكذلك هناك 3305 اسرة تسكن بمنطقة صبحى حسين العشوائية، حيث أن مساحة الوحدة لا تتعدى 55 متر وهناك عدد 189 أسرة ضمن مشروع الاولى بالرعاية وايضا هناك 8000 اسرة تابع الاسكان الاجتماعى يقطن المدينة.

وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 19 الف اسرة من المستوى الاجتماعى المنخفض وعدد كبير منهم من شباب الوطن فى بداية مشواره المهنى، مؤكدا انه من الطبيعى ان جزء من هذا العدد الاجمالى لديه سيارة قد اشتراها بالقسط او السلفة او نظام "الجمعية" المتعارف عليه بين الفئات الاجتماعية البسيطة.

واستطرد: موقع بوابات تحصيل الرسوم فى موقعها الحالى يخالف المادة 53 من الدستور وكذلك يناقض توجهات الدولة وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ببناء مدن عمرانية جديدة على اطراف نفس المحافظات وتشجيع الشباب وقاطنى المناطق العشوائية بوسط المحافظات للإنتقال إليها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن موقع بوابات تحصيل الرسوم الحالى ليس فقط مخالف للدستور لكن سيتبعه زيادة فى اسعار السلع وتكلفة النقل الجماعى من أطراف العاصمة (المدن العمرانية الجديدة: بدر والشروق) إلى وسط العاصمة (نفس المحافظة)، موضحا أن مصاريف نقل العاملين وطلاب المدارس والجامعات بمدن الشروق وبدر سيرتفع ايضا حيث أن الارقام الرسمية تشير إلى أن كثير من العاملين وطلاب تلك الجامعات والمدارس يقطن بوسط العاصمة او بمدينة القاهرة الجديدة.

واختتم: حق الدولة أن تحصل الرسوم على الطرق السريعة بين المحافظات لتطويرها وصيانتها وحق الدولة أن تفرض الرسوم التى من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن، ولكن حق المواطن ألا يكون هناك تمييز بسبب موقع سكنه الجغرافى فى نفس المحافظة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى متماشيا مع توجيهات الرئيس والحكومة تشجيع الشباب وقاطنى العشوائيات إلي الانتقال إلى تلك المدن العمرانية الجديدة على اطراف نفس العاصمة.