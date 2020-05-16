أخبار مصر | برلماني: تعمير سيناء قضية أمن قومي

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: تعمير سيناء قضية أمن قومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن ما يجري في سيناء من حركة تعمير وتطوير لم تشهده أراضيها من قبل، وسيُنتج حتمًا أهداف الدولة بوضع سيناء على قدم المُساواة مع باقي الأقاليم المصرية، بعد ماعانته من تهميش، وذلك في إطار النظرة التنموية الجديدة والشاملة لها، التي لن ينتهي تنفيذها إلا بنهاية استراتيجية الدولة المصرية طويلة الأجل، والتي تُعبر عنها استراتيجية مصر 2030، تلك التي تهدف أساسًا لإعادة صياغة مصر بالكامل وتقديمها بشكل جديد للعالم، وهو ما لن يتم إلا ببعث سيناء من جديد.

وأوضح مشهور في بيان له اليوم السبت، أن الدولة تقوم بجهود حثيثة ومتواصلة في تنمية وتعمير سيناء في ظل متابعة مستمرة من الرئيس السيسي وتوفير التمويل والمتابعة اللازمة لمشروعات الخطة الاستثمارية التى تتم على أرض محافظتى شمال وجنوب سيناء وكذا التعاون مع جهات الدولة المختلفة في تنفيذ المشروعات القومية التى تجري حاليًا، وبلغت مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة جنوب سيناء للعام المالى الحالى 2019 2020 نحو 288 مليون جنيه.

وأضاف أن الدولة تولي أهمية واضحة للاستثمار في التعليم في سيناء، وإقامة التجمعات البدوية السكنية، وربطها بالوادي والدلتا عن طريق شبكة أنفاق تمتد تحت مياه قناة السويس، يُكملها شبكة جديدة كُليًا من الكباري والطرق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تعمير سيناء لا يزال قضية أمن قومي وهدف إستراتيجي؛ لأن معركتنا مع الإرهاب لن تتوقف، وأن أفضل خيارات للتعامل مع هذا الخطر لن يتم إلا من خلال تعمير سيناء لكيلا تبقى أرض سيناء صحراء خالية من البشر، مطالبا بحملات إعلامية مكثفة للتعريف بمشاريع زراعة وتعمير سيناء، وتقديم المعلومات والحقائق للشباب، وتحفيزهم بالتسهيلات والتمويل اللازم من أجل تشجيعهم إلى الهجرة والتوطين في سيناء العامرة بالخير والأمل.

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وكان قد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء على مستوي الجمهورية

وأضاف «راضي» أن الرئيس وجه بـ«إيلاء الأولوية لمنظومة الكهرباء في شمال سيناء، في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتنفيذ مشروعات التنمية، وتطبيق برنامج القراءات الموحد لاستخدامات التيار الكهربائي، لتحقيق جدارة التحصيل لصالح الكفاءة المالية لوزارة الكهربائي».

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والموقف التنفيذي لمد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي.