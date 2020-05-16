أخبار مصر | برلماني: الضوابط الصارمة للوقاية من كورونا ضرورية بالقرى والمحافظات

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: الضوابط الصارمة للوقاية من كورونا ضرورية بالقرى والمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بالإجراءات المشددة التي تتخذها الدولة لإجبار المواطنين على الالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية، ودراستها لمزيد من الإجراءات لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك ليس فقط بالعاصمة ولكن شهدت المحافظات حالة من الانضباط الشديد للمحافظة على صحة الجميع.
وأكد بركات في بيان له اليوم السبت، أن ما تتخذه محافظة المنوفية من إجراءات وقائية هو محل إشادة من الجميع، حيث تحتل المركز الأول في تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمباني والمنشآت الحكومية والخدمية والمدارس ودور العبادة والشوارع العامة وأماكن التجمعات، كما احتلت المراكز الأولي من حيث غلق عاقات الأفراح والنوادي المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا أهمية تلك الخطوات، خاصة بعد تصدرها أعلى محافظات الدلتا بعدد المصابين بالفيروس.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إعطاء وزارة التنمية المحلية لكل محافظ الحق في اتخاذ القرارات والعقوبات المناسبة لمنع انتشار فيروس كورونا داخل محافظته، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، سمح باتخاذ اللازم لتحجيم انتشار المرض، خاصة وأن المحافظات والقرى تشهد معدلات أعلى من الأمية وانخفاض مستوى الوعي الصحي، لذلك يلزمها مزيد من الإجراءات المشددة.
اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و592 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.