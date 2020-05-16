أخبار مصر | برلماني: الضوابط الصارمة للوقاية من كورونا ضرورية بالقرى والمحافظات

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: الضوابط الصارمة للوقاية من كورونا ضرورية بالقرى والمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بالإجراءات المشددة التي تتخذها الدولة لإجبار المواطنين على الالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية، ودراستها لمزيد من الإجراءات لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك ليس فقط بالعاصمة ولكن شهدت المحافظات حالة من الانضباط الشديد للمحافظة على صحة الجميع.

وأكد بركات في بيان له اليوم السبت، أن ما تتخذه محافظة المنوفية من إجراءات وقائية هو محل إشادة من الجميع، حيث تحتل المركز الأول في تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمباني والمنشآت الحكومية والخدمية والمدارس ودور العبادة والشوارع العامة وأماكن التجمعات، كما احتلت المراكز الأولي من حيث غلق عاقات الأفراح والنوادي المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا أهمية تلك الخطوات، خاصة بعد تصدرها أعلى محافظات الدلتا بعدد المصابين بالفيروس.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إعطاء وزارة التنمية المحلية لكل محافظ الحق في اتخاذ القرارات والعقوبات المناسبة لمنع انتشار فيروس كورونا داخل محافظته، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، سمح باتخاذ اللازم لتحجيم انتشار المرض، خاصة وأن المحافظات والقرى تشهد معدلات أعلى من الأمية وانخفاض مستوى الوعي الصحي، لذلك يلزمها مزيد من الإجراءات المشددة.

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