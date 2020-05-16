أخبار مصر | برلماني: تأجير الكمامات يؤكد وجود مشكلة في الوعي الصحي لدى المواطنين

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: تأجير الكمامات يؤكد وجود مشكلة في الوعي الصحي لدى المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، مخاطر استخدام الكمامات المستعملة، وكذلك استخدام المواطن نفسه للكمامة أكثر من مرة، حيث أن الكمامات الطبية تستخدم مرة واحدة فقط ثم يتم التخلص منها بشكل آمن، لتجنب انتقال العدوى من شخص لآخر، وكونها وسيلة وقائية لحماية المواطنين من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار متولي في بيان له اليوم السبت، إلى أن الوعي بآليات وطرق استخدام هذه المستلزمات الطبية بشكل صحيح وسليم غائب لدى بعض المواطنين، والبعض الآخر يحاول استغلال هذه النقطة فيمثل غياب الوعي بابًا للنصب على المواطنين، حيث انتشرت صور تؤكد بتأجير "الكمامات" للدخول بها إلى الأماكن الحكومية وسط الزحام، وهو ما ينذر بكارثة تظهر بعدها بعدة أيام.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة راهنت على وعي المصريين، في معركتها لمجابهة الفيروس المستجد، إلا أن الحقيقة التي لا خلاف عليها، أن الشعب لم يكن عند حسن الظن، وراحت جماهير عريضة بمختلف الفئات والطبقات والخلفيات التعليمية تكسر القواعد والتعليمات التي نصت عليها الحكومة.

وطالب النائب وزارة الصحة بضرورة عمل نشرة صحية يومية للمواطنين عن كيفية وطرق ارتداء الكمامة والتخلص منها بطريقة سليمة وصحية، بالتعاون مع النقابات المهنية والطبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

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