أخبار مصر | برلماني: تأجير الكمامات يؤكد وجود مشكلة في الوعي الصحي لدى المواطنين

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: تأجير الكمامات يؤكد وجود مشكلة في الوعي الصحي لدى المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، مخاطر استخدام الكمامات المستعملة، وكذلك استخدام المواطن نفسه للكمامة أكثر من مرة، حيث أن الكمامات الطبية تستخدم مرة واحدة فقط ثم يتم التخلص منها بشكل آمن، لتجنب انتقال العدوى من شخص لآخر، وكونها وسيلة وقائية لحماية المواطنين من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وأشار متولي في بيان له اليوم السبت، إلى أن الوعي بآليات وطرق استخدام هذه المستلزمات الطبية بشكل صحيح وسليم غائب لدى بعض المواطنين، والبعض الآخر يحاول استغلال هذه النقطة فيمثل غياب الوعي بابًا للنصب على المواطنين، حيث انتشرت صور تؤكد بتأجير "الكمامات" للدخول بها إلى الأماكن الحكومية وسط الزحام، وهو ما ينذر بكارثة تظهر بعدها بعدة أيام.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة راهنت على وعي المصريين، في معركتها لمجابهة الفيروس المستجد، إلا أن الحقيقة التي لا خلاف عليها، أن الشعب لم يكن عند حسن الظن، وراحت جماهير عريضة بمختلف الفئات والطبقات والخلفيات التعليمية تكسر القواعد والتعليمات التي نصت عليها الحكومة.
وطالب النائب وزارة الصحة بضرورة عمل نشرة صحية يومية للمواطنين عن كيفية وطرق ارتداء الكمامة والتخلص منها بطريقة سليمة وصحية، بالتعاون مع النقابات المهنية والطبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و592 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.