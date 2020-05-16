أخبار مصر | برلماني يتقدم ببيان عاجل بشأن عدم أخذ مسحات من الفرق الطبية بمستشفيات الحجر

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم ببيان عاجل بشأن عدم أخذ مسحات من الفرق الطبية بمستشفيات الحجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن قرار عدم أخذ مسحات من الفرق الطبية بمستشفيات الحجر والصدر والحميات، مما يهدد حياة هذه الفرق الطبية وقد يكون سببا في انتشار فيروس كورونا المستجد داخل الفرق الطبية، وداخل أسرهم، ويؤدي لانتشار الفيروس بين كل أفراد المجتمع المصرى، مما يستوجب سرعة إصدار قرار بوقف هذا القرار الذي تنعكس آثاره بانتشار الفيروس بين الفرق الطبية، وينتقل لأسرهم ثم لجميع أفراد المجتمع.

وأوضح عبدالستار، في بيان له اليوم السبت، أن هذه الفرق الطبية تمثل حائط الصد الأول في أزمة كورونا، وهناك العديد من التضحيات التى قاموا بها خلال هذه الأزمة، وبذلوا جهودا كبيرة وقوية، مما يعنى ضرورة الحفاظ على حياتهم وتوفير كافة الإجراءات الوقائية لهم ولأسرهم مثل باقى أفراد المجتمع لمنع انتشار هذا الفيروس في المجتمع المصرى، مما يعنى أن خطة التصدى لهذه الأزمة تعتمد على عدة محاور أبرزها الوعى، بالإضافة لتوفير كافة الإجراءات الوقائية للمواطنين والقائمين على تقديم الخدمة وهم الفرق الطبية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة بذلت الكثير من الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ ظهور الأزمة، ولا بد من تضافر الجهود لضمان الخروج منها بأقل الخسار، ومثل هذا القرار قد يكون سببا في إهدار هذه الجهود، خاصة أن الفرق الطبية هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس بطبيعة عملهم يوميا في المستشفيات وتعاملاتهم مع المصابين، ولهذا لابد من الحفاظ على حياتهم، ومن ثم سينعكس هذا على المجتمع بشكل عام، ويسهم بشكل كبير في منع انتشار الفيروس بين المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا.

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وأضاف أنه تم تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و592 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

