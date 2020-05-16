أخبار مصر | فاكرينها جرة قلم.. مشادات بين "التعليم" والنواب بسبب لجان الثانوية (القصة الكاملة)

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فاكرينها جرة قلم.. مشادات بين "التعليم" والنواب بسبب لجان الثانوية (القصة الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة استقبلت خلال الأيام الماضية عددا من الطلبات المقدمة من النواب.
وقالت المصادر -مفضلة عدم ذكر اسمها-: إن كل نائب يريد عمل لجنة لامتحانات الشهادة الثانوية في قريته.
وأضافت في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن هذا الأمر تسبب في حدوث مشادات بين عدد من النواب وأحد قيادات الوزارة المسئولين عن امتحانات الثانوية العامة.
وتابعت "النائب فاكر إن تخصيص لجنة في قريته يحدث بجرة قلم ودا مش صحيح.. ورفضنا طلبات كثيرة جدًا خلال الفترة الماضية".
ونوهت بأنه يوجد بعض الطلبات تكون غير متوافقة مع الشروط لذلك ترفضها وزارة التربية والتعليم، وبأن قيادات وزارة التربية والتعليم، ملتزمون الالتزام الكامل بتطبيق القوانين وتطبيق الشروط وأي شيء مخالف للشروط لا توافق عليه.
وأشارت إلى أن التأمين هذا العام لامتحانات الشهادة الثانوية على أعلى مستوى، ويوجد خطة تأمينية كبيرة ضد الغش والتسريب.
ولفتت المصادر، إلى أن وزارة التعليم قد وضعت خطة كبيرة في ظل عقد امتحانات الشهادة الثانوية في وجود أزمة كورونا وسوف يعلن عنها وزير التربية والتعليم في اجتماع مع رئيس الوزراء ووزيرة الصحة وكذلك وزير التعليم العالي الأحد المقبل.
وأردفت المصادر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وافقت على عمل لجنة الامتحان الثانوية العامة لأول مرة في قرية البريجات بمدرسة الشهيد إسحاق زكريا من العام المقبل؛ لتخفيف العبء والمعاناة لذهاب الطلاب لمركز ومدينة بدر كل عام وهذه اللجنة من ضمنها قرى (البريجات ودمشلي وعلقام وأبو الخاوي والعزب) والنجوع التابعة لهم وعددهم 14 قرية بالبحيرة، وتم الموافقة على هذه اللجنة لأنها متوافقة مع الشروط.ظ
ووفقًا لما أعلنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، فإنه لا يوجد تأجيل لامتحانات الثانوية العامة وأنها في موعدها دون تغيير حيث مقرر عقدها 7 يونيو المقبل.
تطورات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا.
تسجيل 399 إصابة جديدة و21 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و592 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.