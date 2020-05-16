أخبار مصر | فاكرينها جرة قلم.. مشادات بين "التعليم" والنواب بسبب لجان الثانوية (القصة الكاملة)

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فاكرينها جرة قلم.. مشادات بين "التعليم" والنواب بسبب لجان الثانوية (القصة الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة استقبلت خلال الأيام الماضية عددا من الطلبات المقدمة من النواب.

وقالت المصادر -مفضلة عدم ذكر اسمها-: إن كل نائب يريد عمل لجنة لامتحانات الشهادة الثانوية في قريته.

وأضافت في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن هذا الأمر تسبب في حدوث مشادات بين عدد من النواب وأحد قيادات الوزارة المسئولين عن امتحانات الثانوية العامة.

وتابعت "النائب فاكر إن تخصيص لجنة في قريته يحدث بجرة قلم ودا مش صحيح.. ورفضنا طلبات كثيرة جدًا خلال الفترة الماضية".

ونوهت بأنه يوجد بعض الطلبات تكون غير متوافقة مع الشروط لذلك ترفضها وزارة التربية والتعليم، وبأن قيادات وزارة التربية والتعليم، ملتزمون الالتزام الكامل بتطبيق القوانين وتطبيق الشروط وأي شيء مخالف للشروط لا توافق عليه.

وأشارت إلى أن التأمين هذا العام لامتحانات الشهادة الثانوية على أعلى مستوى، ويوجد خطة تأمينية كبيرة ضد الغش والتسريب.

ولفتت المصادر، إلى أن وزارة التعليم قد وضعت خطة كبيرة في ظل عقد امتحانات الشهادة الثانوية في وجود أزمة كورونا وسوف يعلن عنها وزير التربية والتعليم في اجتماع مع رئيس الوزراء ووزيرة الصحة وكذلك وزير التعليم العالي الأحد المقبل.

وأردفت المصادر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وافقت على عمل لجنة الامتحان الثانوية العامة لأول مرة في قرية البريجات بمدرسة الشهيد إسحاق زكريا من العام المقبل؛ لتخفيف العبء والمعاناة لذهاب الطلاب لمركز ومدينة بدر كل عام وهذه اللجنة من ضمنها قرى (البريجات ودمشلي وعلقام وأبو الخاوي والعزب) والنجوع التابعة لهم وعددهم 14 قرية بالبحيرة، وتم الموافقة على هذه اللجنة لأنها متوافقة مع الشروط.ظ

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ووفقًا لما أعلنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، فإنه لا يوجد تأجيل لامتحانات الثانوية العامة وأنها في موعدها دون تغيير حيث مقرر عقدها 7 يونيو المقبل.