شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر شباب الباحثين الـ7 «رقمنة العلوم والتكنولوجيا» بجامعة قناة السويس غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للمرة الأولى بجامعة قناة السويس، ينطلق، غدًا الأحد، ولمدة يومين، مؤتمر شباب الباحثين السابع عبر تقنية الفيديو كونفرنس، تحت عنوان «رقمنة العلوم والتكنولوجيا»

برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف عام ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس المؤتمر.

وأعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، عن تقديم 3 جوائز لأفضل بحث في مجال العلوم الصحية- علوم الحياة- العلوم الإنسانية، بالإضافة إلى عرض 79 محاضرة علمية في مجالات علوم الصحة والحياة والعلوم الإنسانية، مُقسمة إلى 8 جلسات علمية متوازية محكمة مقسمة على يومي المؤتمر.

من جانبه، لفت الدكتور تامر حسنين حامد، مقرر لجنة ومؤتمر شباب الباحثين السابع ومدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم، عن البرنامج الكامل للمؤتمر السابع لشباب الباحثين «رقمنة العلوم والتكنولوجيا» الذي سيتم عقده إلكترونيًا على برنامج ميكروسوفت تيمز، الأحد والاثنين، 17-18 مايو الجاري في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا، بمشاركة الدكتور إبراهيم فتحي معوض، أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة عين شمس، ومدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، لإلقاء محاضرة عن دور مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية في التحول الرقمي للجامعات المصرية.

كما يشارك بالمؤتمر شركة ميكروسوفت العالمية بإلقاء 3 محاضرات في اليوم الثاني يمثلها عبيد عاطف عبيد، خبير أنظمة الفصول الحديثة لقطاع الشرق الأوسط بميكروسوفت بمحاضرة بعنوان «كيفية إستخدام تطبيقات Microsoft 365 في التعليم»، ويوسف سمير عزيز، أخصائي السحابة الالكترونية لقطاع الشرق الأوسط بميكروسوفت بمحاضرة بعنوان «الذكاء الإصطناعي؛ ما هو؟ وكيف يتم الإستفادة منه خلال كوفيد-١٩»، وعمرو إبراهيم، مسؤول الدعم الفني لقطاع الشرق الأوسط بميكروسوفت بمحاضرة بعنوان «كيفية استخدام تطبيق Outlook لكتابة مراسلات احترافية لأصحاب الأعمال»، ويشارك في تنظيم المؤتمر الدكتور محمد أبوالنجا، بكلية الزراعة، مقرر المؤتمر المساعد، والسيدة هدى فرج، أمين عام الجامعة المساعد، أمين لجنة شباب الباحثين ومشاركة متميزة لفريق لجنة شباب الباحثين.