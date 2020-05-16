شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 بـ760 جنيهًا.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار ٢٤ في الصاغة المصرية ٨٦٧ جنيهاً، فيما سجل «عيار ٢١»، ٧٦٠ جنيهاً، بينما سجل «عيار ١٨»، ٦٤٩ جنيهاً، وسجل عيار ١٤، ٥٠٥ جنيهات، فيما سجل سعر جنيه الذهب ٦٠٨٠ جنيهاً.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع سعر الأونصة عالميًا، بحوالي ١٢ دولار، لتسجل ١٧٤٨ دولارا، في تعاملات اليوم.

وقال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن ارتفاع أسعار الذهب نتيجة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات مع الصين، واستمرار أزمة فيروس كورونا عالميًا.

وأشار «رزق»، في تصريح «المصري اليوم»، إلى أن حركة الأسواق في مصر تعاني من توقف تام، رغم اقتراب موسم عيد الفطر، بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا، والذي أدي إلى ركود في عمليه البيع والشراء، في الوقت الحالي، فضلا عن أن تطبيق ساعات الحظر مساءً ساهمت في مزيد من الركود لسوق الذهب والذي يبدأ نشاطه مساءً عادة.

وأوضح عضو شعبة الذهب، أن أسعار الذهب، في مصر تتأثر بسعر الأونصة عالميًا وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعاً، الجمعة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار ٢٤ في الصاغة المصرية ٨٦٢ جنيهاً، فيما سجل «عيار ٢١»، ٧٥٥ جنيهًا، بينما سجل «عيار١٨»، ٦٤٧ جنيهًا، وسجل عيار ١٤، ٥٠٣ جنيهات، فيما سجل سعر جنيه الذهب ٦٠٤٠ جنيهًا.

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