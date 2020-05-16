شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوبئة في التاريخ».. في حلقة نقاشية بمكتبة الإسكندرية غدا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، حلقة نقاشية حول الأوبئة في التاريخ، غدًا الأحد، خلال تطبيق زووم، وذلك ضمن سلسلة حلقات (حوار في التاريخ) التي تهدف إلى زيادة الوعي التاريخي والأثري لدى الجمهور من واقع ما تحتفظ به المكتبة من مجموعات متعددة للكتب التاريخية.
تشمل الحلقة النقاشية حوار حول كتاب (A history of disease in Ancient Times: More Lethal Than War) (تاريخ المرض في العصور القديمة: أشد فتكًا من الحرب) للمؤلف فيليب نورى، حيث يتناول الكتاب ثأثير الأوبئة على الأحداث التاريخية في الشرق الأدنى القديم كمهد لحضارات العالم.
من المنتظر أن تستمر مناقشة نفس القضية من خلال كتاب آخر هو (الأوبئة والتاريخ: القوة والمرض والإمبريالية) للمؤلف شلدون واتس، ويتناول الأوبئة في العصور الوسطى والحديثة، وذلك في لقاء اخر على الانترنت في القريب العاجل.
يذكر أن مكتبة الإسكندرية تقدم خدماتها الثقافية والفنية والأكاديمية على الانترنت في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف الوصول إلى قطاعات عريضة من المستفيدين.
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