شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 20 مريضًا من مدن جامعة الإسكندرية إلى مستشفى عزل لاحتياجهم أجهزة تنفس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محمد إبراهيم، رئيس الفريق الطبي لمستشفى مدن جامعة الإسكندرية، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) في سموحه، إنه تم نقل 20 مريضًا بفيروس كورونا ممن تم استقبالهم في المستشفى خلال الأيام الماضية إلى مستشفى عزل متخصص، لاحتياجهم إلى أجهزة تنفس صناعية ورعاية مركزة.

وأوضح «إبراهيم» – في تصريحات لـ«المصري اليوم» – أن الحالات الـ20 تم تحويلها إلى مستشفى العجمي المركزي والنجيلة المركزي في مطروح خاصة وان المستشفى المؤقت في المدينة الجامعية بسموحه يتعامل مع الحالات البسيطة والمتوسطة فقط.

وأضاف: «يتم تقديم الخدمة الطبية لأصحاب الحالات التي تحتاج إلى فترة نقاهة أو حالتها الطبية بسيطة أو متوسطة فقط، وبالتالي يتم الاستجابة من معظم الحالات لهذا النوع من العلاجات بالمستشفى لكن بعض الحالات يحدث لها تطور وتصبح في حاجة ماسة إلى اجهزة تنفس صناعي ورعاية مركزة وهو ما يستلزم تحويلها إلى مستشفيات عزل متخصصة مثل العجمي والنجيلة».

وقال إن مستشفى العزل في المدن الجامعية تضم 576 سريرًا، بواقع 140 بدار الضيافة و147 في مبنى الوافدين، والتي ستدخل الخدمة خلال أسبوعين، كما يجري حاليًا تجهيز وتأهيل 5 مبانٍ بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لاستقبال الحالات.