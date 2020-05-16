شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 8 آلاف و500 كرتونة مواد غذائية و40 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عن الانتهاء من توزيع 8 آلاف و500 كرتونة مواد غذائية و40 طن لحوم على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً وكذا أسر العزل المنزلي والعمالة غير المنتظمة والمتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

يأتى هذا في إطار اهتمام محافظ المنوفية بتلك الأسر وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للتخفيف عن آلامهم والحد من معاناتهم خاصة في الظروف الراهنة وخلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح «أبوليمون» أن عملية توزيع الكراتين تمت من خلال التنسيق الكامل مع الوحدات المحلية ومديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الأسر المستحقة والفئات الأكثر احتياجاً وتوفير المتطلبات الضرورية والأساسية اللازمة لهم تفعيلاً لمبدأ التكافل الاجتماعي.

وأشار إلى استمرار دعم تلك الفئات والتواصل معهم وتقديم المساعدات لمستحقيها من خلال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات الضرورية للمواطنين حفاظاً على حقوقهم.