شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مناطق الحجر.. تشكيل أول اتحاد أهلي لمواجهة كورونا في «البسقلون» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمود رجب، المتحدث الرسمي لاتحاد الجمعيات الأهلية بقرية البسقلون بمركز العدوة، شمال المنيا، تشكيل أول اتحاد نوعي للجمعيات الأهلية داخل القرية، يضم 3 جمعيات، لمواجهه وباء كورونا المستجد، ودعم اسر العزل، وأيضا الأكثر احتياجا بالقرية.

وقال «رجب» في تصريحات صحفية، أن الاتحاد يضم رموز تعليمية وثقافية، وأهلية ومن المزارعين والشباب بهدف تقديم الدعم والتوعية لأبناء القرية ويمتد للقرى المجاورة في ظل الظروف الراهنة.

في سياق متصل، نظم حزب مستقبل وطن أمانة بندر المنيا بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا زيارة لشارع سيدي حبيب، احد مناطق بالعزل الصحي بالمحافظة، بحضور محمد السيد والدكتور معتز كفافي واللواء شادي أبوالعلا عضو مجلس النواب للاطمئنان على أهالي المنطقة وتقديم الدعم الايجابي والتوعية بتوجيهات الدولة وتقديم بعض المساعدات الوقائية والغذائية.

في سياق متصل قرر المحافظ اللواء أسامة القاضي، تنظيم قافلة طبية بقرية البسقلون الاثنين المقبل، ودعمها بمواد وسلع غذائية خلال فترة الحجر لأحدي الشوارع بالقرية.